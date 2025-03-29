"Умный дом" может создавать опасность

Любое устройство с выходом в сеть потенциально может стать точкой входа для злоумышленников. Недавно в СМИ появилась информация о том, что хакеры добрались до бытовых приборов. Аферисты подключаются к камерам видеонаблюдения и другим устройствам "умного" дома и заражают их вредоносным ПО для майнинга криптовалюты. Аферисты пытаются создать единую сеть, чтобы сделать системы умного дома базой для DDoS-атак. Целью взлома могут быть слежка с помощью камер видеонаблюдения и подготовка к ограблению. Например, они могут проверить, находится ли хозяин дома через умные зубные щетки и датчики температуры.

"Некоторые производители торопятся вывести продукцию на рынок, не уделяя достаточного внимания безопасности. В результате устройства могут содержать уязвимости, ошибки в коде и так далее. Злоумышленники могут воспользоваться этими слабыми местами, чтобы проникнуть в домашнюю сеть, получить доступ к другим подключенным устройствам или создать сеть захваченных гаджетов, которую затем используют для DDoS-атак или майнинга криптовалют. Это уже не гипотетическая угроза: известны случаи взлома домашних камер, видеонянь, кормушек для животных и других "умных" приборов", - рассказал эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

В ряде случаев взлом не приносит прямых неудобств пользователю, но иногда угроза может быть серьезной. Злоумышленники способны использовать доступ, чтобы понять, когда хозяев нет дома, а это уже может привести к реальным преступлениям. Один, казалось бы, безобидный гаджет — даже та же самая зубная щетка — способен стать "дверью" во всю домашнюю цифровую инфраструктуру.

Чаще других в зоне риска оказываются те устройства, которые постоянно подключены к сети и могут управляться удаленно. Это прежде всего видеокамеры, видеоняни, звонки с камерами, системы климат-контроля, умные замки и сигнализации, а также бытовые приборы с Bluetooth или Wi-Fi, включая весы, колонки.

По словам Владимира Дащенко, чтобы защитить себя и своих близких, важно подходить к выбору таких устройств ответственно: доверять только проверенным производителям, которые регулярно выпускают обновления и исправляют уязвимости. После покупки необходимо изменить стандартные пароли на уникальные и сложные, а также регулярно обновлять прошивку устройства. Стоит защитить домашний Wi-Fi: сменить стандартное имя и пароль сети, отключить удаленный доступ к настройкам и использовать актуальное шифрование — WPA2 или WPA3, - сообщает АиФ-Тюмень.