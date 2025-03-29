Переправу для автомобильного транспорта закроют в Уватском районе

Готовность дорожных служб к пропуску паводковых вод, обеспечение безопасности на ледовой переправе через Иртыш и организацию перевозки пассажиров амфибийным судном на воздушной подушке обсудили в Уватском районе.

- Особое внимание с руководством дорожных служб уделили ледовой переправе в Увате, - говорит глава района Вячеслав Елизаров. - Теплая погода продолжает влиять на состояние льда, поэтому принято решение закрыть передвижение автомобильного транспорта через Иртыш с 19 часов 28 марта.

Работники ДРСУ завершили обустройство пешеходных мостков для безопасного прохода людей, проводится обслуживание паромов. Амфибийное судно готово к работе. Прошу всех водителей строго соблюдать установленные ограничения по грузоподъемности и скоростному режиму и следить за информацией об изменениях в работе переправы.

Также на левобережье уже завезено все необходимое для бесперебойной работы котельных, - сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.

- Дважды в год на период транспортного разрыва мы проводим все работы для обеспечения жизнедеятельности систем ЖКХ как в Увате, так и других селах деревнях, которые находятся на левом берегу Иртыша. Поэтому никаких неожиданностей в этом отношении нет. Ну а дальнейшую перспективу развития всей жилищно-коммунальной системы мы видим в газификации района. С 2024 по 2029 годы она придет в 11 населенных пунктов: Солянка, Ищик, Першино, Осинники, Демьянское, Алымка, Яр, Сергеевка, Горнослинкино, Луговослинкино, Красный Яр, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.