Какие работы нужно успеть провести садоводам в апреле

Опытная огородница Нина Щербакова, что обязательно нужно сделать на даче.

1. Яровой чеснок требователен к низким температурам и влаге. Когда температура воздуха стабилизируется до +4…+8, он успеет сформировать крепкую корневую систему, из-за чего урожайность будет высокой, а качество головок отличным.

2. Теплицы. После зимы грунт в теплице следует хорошо прорыхлить, но перед этим нужно повесить желтые липкие экраны с целью выявления наличия такого коварного вредителя, как белокрылка. Экраны лучше всего разместить на высоте 30–40 см от грунта, чтобы вредитель легко приклеился. Впоследствии их поднимают так, чтобы они не мешали передвигаться по теплице. Такие экраны нужно оставить на весь сезон как индикаторы. Если вы обнаружили белокрылку у себя в теплице, то рекомендуется прожечь серно-табачную шашку, а сам грунт пролить раствором препарата Актара.

3. Капуста. Во второй половине месяца начинаем посев различных видов капусты (белокочанная, цветная, брокколи). Посев лучше всего делать в небольшие отдельные емкости (ячейки), чтобы при высадке в грунт не повредить молодую корневую систему. Затем рекомендуется накрыть акрилом, который будет защищать днем от солнечных лучей, а ночью от холода. Сами емкости поставить на поддоны и разложить рядом на картонках гель от тараканов.

4. В первой декаде апреля хвойные растения следует опрыскать от солнечных ожогов и помочь хвое восстановиться после долгой зимы. С этой целью рекомендуется такая баковая смесь: Феровит+Циркон+Лингогумат.

5. Выращиваем однолетние цветы. В апреле, после обработки теплицы можно посеять такие однолетние цветы, как бархатцы, циния, брахикома, астры. Цветы лучше всего посеять в отдельные ящики (высота ящика не менее 8-10 см), которые размещают на подставках либо закапывают в грунт, чтобы земля не пересыхала и не перегревалась.

6. Работаем с рассадой. В апреле рассада начинает активно расти. В случае "вытягивания" можно применить такие препараты, как Атлет или Крепень. Они способствуют перераспределению силы растения на наращивание корневой системы и впоследствии рассада становится более крепкой и коренастой. Применять эти препараты следует дважды – первый раз опрыскивание по листу, через 7–10 дней полив в корень, - сообщает Тюменская область сегодня.