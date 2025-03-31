В Ишиме сделают современным и более открытым офис на улице Карла Маркса

Сбер обновит отделение в Ишиме Тюменской области. С 1 апреля в офисе на улице Карла Маркса, д. 2/1 будет идти ремонт. После обновления пространство отделения станет более открытым и удобным для посетителей.

В обновленном офисе можно будет получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. Открытие запланировано на лето 2025 года.

На время проведения работ жители Ишима смогут получить весь спектр банковских услуг в офисах Сбера на ул. Малой Садовой, д. 76 и ул. Советской, д. 36.

Снять наличные и совершить платежные операции можно в банкоматах, расположенных рядом с отделением по адресам: Привокзальная площадь, 11А и улица Свердлова, 1Г.

Также снять наличные можно и на кассах магазинов "Пятерочка" и "Монетка". Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. За одну операцию можно снять до 5 тысяч рублей.

Сбербанк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют проводить большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов и обращения к сети устройств самообслуживания, например, через интернет-банк и мобильное приложение "СберБанк Онлайн".