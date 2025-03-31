Глава Тюмени провел ротацию руководства в административных округах города

Руководитель Восточного административного округа Тюмени Евгений Триль занял аналогичную должность в Центральном округе, его прежнее место в статусе исполняющего обязанности займет Иван Хохряков. Руководителем управы Ленинского округа назначен Илья Махарашвили, до этого тоже и.о.

Экс-руководитель ЦАО Артем Павлюченко в должности советника главы займется вопросами архитектурно-градостроительной деятельности и урбанистики.

Евгений Триль руководил ВАО с 2022 года, до этого пять лет работал замруководителя ЛАО, а прежде в правовом департаменте и департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Илья Махарашвили до руководителя управы ЛАО работал ведущим инженером имущественных комплексов и санитарного надзора Службы заказчика по благоустройству ЛАО, замначальника производственно-технического отдела, главным специалистом комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского округа.

Иван Хохряков прошел путь от дорожного рабочего до директора Службы заказчика по благоустройству Калининского административного округа.

"Все назначенные руководители зарекомендовали себя как компетентные специалисты, обладающие глубокими знаниями и опытом во вверенной им сфере деятельности. Они демонстрируют высокую эффективность в решении поставленных задач, обеспечивая успешную реализацию национальных проектов, направленных на комплексное благоустройство городских территорий", - прокомментировал кадровые решения глава города Максим Афанасьев.

На заседании коллегии он обозначил ряд приоритетных задач, которые предстоит решить в ближайшее время. Это проведение фестиваля чистоты и Всероссийского субботника 26 апреля, подготовка к празднованию 9 Мая и Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".