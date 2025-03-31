Тюменцы посоревнуются с олимпийскими чемпионами на трассе Югорского лыжного марафона

Участие в XII Югорском лыжном марафоне примут чемпионы и призеры Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. Соревнования пройдут 5 и 6 апреля при поддержке ВТБ. На дистанции в 50 км выйдут обладатель золота Пекина – 2022 Сергей Устюгов, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, победитель Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 Юлия Чепалова.

За лидерство в марафоне вместе со всеми участниками поборются серебряный призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов, а также бронзовые призеры Антон Шипулин, Иван Черезов, Максим Чудов, Иван Алыпов, Алексей Петухов. К настоящему моменту число зарегистрировавшихся на Югорский лыжный марафон приблизилось к 3,5 тыс. человек. Каждый двенадцатый – из Тюменской области.

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Югорский лыжный марафон больше, чем гонка. Это общая трасса олимпийских легенд и тех, кто только начинает свой путь. При этом каждый год наша большая команда организаторов повышает качество проведения масштабного праздника, объединяющего лыжников со всей России. В дни марафона для участников и гостей подготовлена яркая программа, семейные активности, улучшена транспортная доступность к месту проведения марафона и каждой дистанции присвоен свой цвет – он будет отражен на стартовых номерах. Чтобы свою "волну" увидел каждый, присоединился к ней и достиг наилучшего результата.

"Мы видим большой интерес к Югорскому лыжному марафону, и тех, кто не успел подать заявку онлайн, ждем в Ханты-Мансийске – со 2 по 4 апреля можно будет пройти допуск очно в Центре зимних видов спорта", – сообщил олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев.

"В этом году мы вновь приняли профессиональный вызов и подготовились к плюсовой температуре и другим весенним сюрпризам погоды. Наши специалисты в течение зимы уплотнили больше полуметра снега, чтобы создать лучшие условия для олимпийских чемпионов и любителей лыжных гонок. Уверен, что лыжня порадует всех участников", - прокомментировал директор АУ "ЮграМегаСпорт" Артем Сухорущенко.