Российские школьники установили рекорд на учебно-научной школе Тюмени по ракетостроению

Участники учебно-научной школы ТюмГУ diрацио достигли рекорда: двухступенчатая ракета, разработанная сборной командой из Тюмени, Сургута (ХМАО) и Богдановича (Свердловская область), поднялась на высоту 220 метров. Это достижение стало лучшим результатом в треке "Введение в воздушно-инженерную школу".

29 марта на аэродроме в Ялуторовске состоялся заключительный пусковой день пятидневного интенсива. За это время более 30 школьников, объединённых в команды, спроектировали, собрали и успешно запустили девять ракет. Средняя высота полёта составила 150-170 метров.

Председатель технического совета Воздушно-инженерной школы Арсений Радушин:

Мы 5 лет проводим подобные образовательные интенсивы по всей стране, от Южно-Сахалинска до Калининграда. В этом году в Тюмени открыли какую-то Книгу рекордов. Потому что ребята собрали двухступенчатую ракету, которая поднялась на 220 метров и прошла прямо по границе допустимой высоты. Вся электроника отработала штатно, сработали все системы, сработала расстыковка. Это то, что обычно участники делают на чемпионате в течение года, а у нас с ребятами получилось за 4 дня.

Руководитель центра "Новое движение" Татьяна Вешкурцева отметила, что участие в учебно-научной школе – это комплексная работа. В нее входит конструирование, программирование, пайка, создание электронных устройств. "Конкурс на участие в треке "Введение в воздушно-инженерную школу (основы ракето- и спутникостроения)" был высоким. Школьники 8-11 классов подавали заявки, писали мотивационные письма, проходили отбор. Лучшие из них – более 100 ребят из Курганской, Омской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, а также из Казахстана – стали участниками уникальной бесплатной программы", – отметила Вешкурцева.

Другими направлениями учебно-научной школы ТюмГУ diрацио стали "БиоИнж: агротехнологии и автоматизация процессов", "Введение в робототехнику", "Компьютерное зрение", "Применение БПЛА для решения и автоматизации исследовательских задач". Кураторами выступили ведущие специалисты научных и образовательных центров страны. Школьники получили не только теоретические знания, но и попробовали себя в роли биоинженеров и робототехников, сконструировали летательный аппарат, отсняли территорию лагеря и получили карты.

Проект реализован Тюменским государственным университетом при поддержке Правительства Тюменской области совместно с Воздушно-инженерной школой.