Моор предложил Альфа Банку принять участие в создании межвузовского кампуса

16:00 01 апреля 2025
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Моор провел встречу с президентом "Альфа Банка" Олегом Сысуевым. Стороны обсудили сотрудничество по развитию креативных индустрий, а также в рамках создания межуниверситетского кампуса.

"Пришли к общему мнению с Олегом Николаевичем, что сотрудничество следует укреплять. В качестве партнерского проекта с "Альфа Банком" рассматриваем цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в межуниверситетском кампусе, который мы строим  в Тюмени в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети", - сообщил Моор.

Моор отметил: что Тюменская область уже взаимодействует с "Альфа Банком" по ряду направлений. При его участии проводится форум креативных предпринимателей "КПД", работает Тюменская школа креативных индустрий. Также компания может стать партнером фестиваля "Музсходка" и других культурных мероприятий.

Теги: Александр Моор , АльфаБанк , кампус , креативные индустрии
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