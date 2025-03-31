Тюменские депутаты ознакомились с работой мусоросортировочного завода

Депутаты Тюменской гордумы в рамках рабочей поездки ознакомились с деятельностью мусоросотировочного завода Тюменского экологического объединения и смогли задать все интересующие их вопросы. Экскурсию по заводу для народных избранников провел главный инженер ТЭО Вольдемар Крауш. Дополнительную информацию довела до гостей первый заместитель гендиректора Светлана Петренко. В конце визита депутаты в ходе дискуссии обсудили актуальные вопросы, в том числе поступающие в их адрес от предприятий и горожан, узнали о трудностях, с которыми в повседневной работе сталкивается ТЭО в силу определенной несогласованности нормативной базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В первую очередь это касается контейнеров, площадок для их установки и так далее.

Депутат Алексей Чирков отметил, что жителям города главное — чтобы коммунальная услуга, которую они оплатили, была оказана качественно и в срок. Кто должен мыть контейнеры, чьи они, кто должен следить за порядком на площадках под ними потребителей, по большому счету, не интересует. "Нужно на законодательном уровне урегулировать все эти вопросы, чтобы весь комплекс коммунальных услуг, связанных с контейнерами, мусором, решался региональным оператором либо какой-то другой дополнительно организованной структурой", - считает Чирков.

Дмитрий Елагин подчеркнул актуальные для города темы раздельного сбора мусора, утилизации таких опасных отходов, как батарейки, а также заострил внимание всех на том, что необходимо больше информировать население.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы Дмитрий Антипов обобщил дискуссию, добавив, что в целом работа ТЭО является эффективной. Со своей стороны депутаты готовы оказать помощь регоператору в решении возникающих разногласий и в конструктивном сотрудничестве для отладки необходимого взаимодействия с исполнительной властью, управляющими компаниями и прочими организациями.

Эльвира Амирова отметила, что раздельный сбор мусора является одним из немаловажных аспектов воспитания детей. "В образовательных учреждениях Тюмени установлены баки для раздельного сбора мусора, в том числе и в учебных кабинетах, на территории образовательных учреждений. Все это формирует в наших детях как раз то, о чем мы сегодня говорили. По некоторым образовательным учреждениям установлены еще ящики для сбора и батареек, согласно соглашению, подписанному с департаментом городского хозяйства. В этом направлении проводится большая работа. Я думаю, что обучая наших детей, мы обучаем одновременно и их родителей. И говорить о том, что сегодня вопросы экологического воспитания очень важны, наверное, надо везде и всем, потому что это наше будущее", - поделилась мнением Амирова.

Председатель гордумы Светлана Иванова подчеркнула важность подобных встреч, которые позволяют депутатам узнать ситуацию изнутри, более детально разобраться в волнующих горожан вопросах и, соответственно, на личных приемах более компетентно отвечать на них.

"Мы посетили работающий с 2019 года завод, посмотрели, как процесс организован. Оценили мощность завода, как сортируется ТБО. На основе этой информации пришли к выводу, что предприятие работает эффективно, все рабочие процессы четко выстроены благодаря технологическим современным подходам. Также мы обсудили много вопросов, в том числе по раздельному сбору мусора и по переработке вторсырья. На сегодня в городе 148 учреждений, 9 торговых центров и 10 пунктов приема в многоквартирном жилом фонде занимаются раздельным сбором ТБО. Объем небольшой, но мы видим — работа ведется. Что касается вторсырья, то 1305 фур груза уже отправлено в переработку. Это важно. Вопросы по регоператору рассматриваем каждый год - положительная динамика в этом вопросе имеется", - резюмировала Светлана Иванова.

По итогам визита на предприятие депутаты решили собраться дополнительно на заседание рабочей группы, чтобы детально обсудить все возникшие на данный момент вопросы не только с представителями ТЭО, но и тех структур и органов, которые отвечают за ряд направлений и задач, связанных с ТБО, но не относящихся к компетенциям регоператора.