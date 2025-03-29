В акции "Сохрани лес" приняли участие около 6 тыс. тюменцев

Новый экологический проект в 2024 году запустила Почта России с сервисом умного лесовосстановления ООО "Сохрани лес". К участию приглашается каждый клиент компании, обратившийся в любое почтовое отделение Тюменской области. При внесении благотворительной суммы от 50 руб. в чеке указывается промокод и адрес сайта, на котором можно отслеживать процесс лесопосадки. Промокод требуется для активации перечисленной суммы.

Участниками акции "Сохрани лес" в Тюменской области стали 5 тыс. 860 человек. Цель проекта — восстановить леса, пострадавшие от пожаров.

В 2025 году в число лесопосадочных регионов проекта войдет и Тюменская область. В проекте уже участвуют леса Смоленской, Рязанской, Калужской, Самарской, Челябинской, Саратовской областей, Республик Мордовия, Марий Эл и Приморского края, - сообщает Тюменская линия.