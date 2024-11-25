В Тюменской области появилась служба сервисного уполномоченного, ее возглавила Ирина Ульянова

Фото предоставлено Ириной Ульяновой

В Тюменской области создана служба регионального сервисного уполномоченного, ее возглавила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.

Институт регионального сервисного уполномоченного (РСУ) входит в число ключевых элементов Национальной социальной инициативы, реализует которую с 2020 года по поручению президента РФ Агентство стратегических инициатив. На сайте АСИ указано, что региональный сервисный уполномоченный – человек, который выступает "посредником" между государством и гражданином. Совместно с командой сервис-дизайнеров они исследуют опыт людей в различных жизненных ситуациях, на основании этого опыта проектируют решения, а также проводят исследования и приступают к внедрению разработанных проектов совместно с региональными органами власти. Агентство стратегических инициатив оказывает необходимую экспертную и методологическую поддержку, сопровождает команды на всех этапах работы.

В состав сформированной службы, помимо сервисного уполномоченного, входят эксперт-практик - директор областного центра реабилитации инвалидов Лилия Нуримухаметова, сервис-дизайнеры - ведущие специалисты регионального центра "Семья" Ольга Мерзликина и Елена Орлова.

Директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин сообщил, что по заказу департамента для повышения удовлетворенности населения качеством социальных услуг служба сервисного уполномоченного в 2024 году прорабатывает решения по разным жизненным ситуациям. Ирина Ульянова пояснила, что в этом году служба РСУ совместно с экспертами прорабатывает две жизненные ситуации. Первая о вхождении семей с детьми до 3 лет с риском возникновения и развития ограничений жизнедеятельности в службу ранней помощи. Вторая - оформление опеки над детьми старше пяти лет, их адаптация в замещающих семьях. По решению созданного в регионе Совета по качеству жизни при губернаторе Тюменской области в 2025 году служба будет прорабатывать жизненные ситуации еще по трем направлениям: образование, трудоустройство, здравоохранение.

"Наша задача - найти оптимальные решения для того, чтобы человек мог максимально просто и быстро получить поддержку государства. В этом и заключается принцип "человекоцентричности", положенный в основу стандарта "Государство для людей", он является ключевым и для службы регионального сервисного уполномоченного", - подчеркнула Ирина Ульянова.