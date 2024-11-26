Тюменские тхэкводнисты с "Кубка России. Кубка Урала" вернулись не с пустыми руками

Тюменцы в числе 800 тхэквондистов из 31 региона РФ выступили всероссийском "Кубок России. Кубок Урала" по тхэквондо ИТФ.
Из 14 представителей региона на соревнованиях отличились Екатерина Жуковская (реди юниорок 16-17 лет завоевала золото по в формальном комплексе 12 упражнений и бронзу в спецтехнике), Виктория Скрипникова (серебро в категории 77+ кг среди 18-34 лет и бронза в силовом разбивании). Михаил Сухарченко взял бронзовую награду по программе "Формальный комплекс 21 упражнение" среди мужчин 18-34 лет. Ольга Черенько завоевала третье место в весовой категории до 57 кг среди женщин 18-34 лет.
Также Тюменскую область на данных соревнованиях представили наши судьи Эдуард Страутман и Артём Ткачёв.
Впереди у спортсменов и тренеров чемпионат и первенство России в Сочи.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru