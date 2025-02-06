Тюменец решил создать частный пансионат для бездомных

Директор центра помощи "Милосердие" Андрей Якунин заявил, что в 2025 году планирует открыть частный дом-интернат для нуждающихся в посторонней помощи бездомных, где они будут проживать до конца своих дней. Идеей проекта он поделился на странице центра в соцсети "ВКонтакте".

Актуальность идеи в том, что, по словам Якунина, количество бездомных людей, которые нуждаются в посторонней помощи и уходе до конца своих дней, растет от года к году, мест в домах-интернатах не хватает, чтобы оперативно отправлять тех, у кого уже решены все вопросы с оформлением пакета документов. Мест для новичков с улицы в центре не хватает.

"В этом году принял окончательное решение создать свой Дом Милосердия или частный пансионат (как угодно можно назвать этот проект), чтобы были возможности своевременно направлять туда наших бездомных и освобождать места для людей, поступающих с улицы.Напряжённость с местами по всей стране, у нас в Тюменской области ещё все даже не плохо, но все равно не получается своевременно направлять людей",- отметил Якунин.

У подписчиков центра он попросил совета и помощи по подбору подходящего для таких целей здания и совета, как реализовать идею наилучшим образом. "Буду благодарен любой обратной связи!" - отметил он.