Социальные гостиные Тюменской области помогли 20 тысячам семей участников СВО

Ровно два года назад в Тюмени открылась первая в регионе семейная социальная гостиная для поддержки семей участников специальной военной операции.Сегодня в области продолжают работу более 80 социальных гостиных. При их содействии мерами поддержки смогли воспользоваться более 20 тысяч семей наших солдат и офицеров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Решение о создании сети таких общественных пространств мы приняли вскоре после начала частичной мобилизации. Подобрали помещения, приобрели оборудование. На работу в гостиные пришли профессионалы – специалисты органов соцзащиты, юристы и психологи. Не остались в стороне общественники и волонтеры. В гостиных решалось и решается множество конкретных бытовых и житейских вопросов", - рассказал губернатор в своем телеграм-канале.

С гостиных готовы понянчиться с ребенком, дать консультацию да и просто поговорить по душам. Семейные социальные гостиные стали полноценной частью региональной системы помощи участникам СВО и их семьям. Накопленный опыт пригодился при создании в Тюменской области филиала государственного фонда "Защитники Отечества".