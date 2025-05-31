Тюменцы изготовили "сухой душ" для земляков-пограничников на СВО

Тысячу комплектов "сухого душа" передали на фронт активисты первичных отделений "Единой России" в Тюмени. Они организовали мастер-класс и пригласили поучаствовать коллег из других ячеек. Вместе они изготовили тысячу комплектов.

"Сухой душ" - это комплект специальных средств, которые позволяют поддерживать гигиену в полевых условиях. Он не требует смывания водой, предотвращает воспаление и заживляет раны, - сообщает Тюменская линия.

Мероприятие посвятили Дню пограничника. Тюменцы подготовили ролик для бойцов, где рассказали о своей работе и пожелали ребятам скорейшей победы. "Довоюй, родной! Дотерпи, родной! Не давай вздохнуть злому ворогу! Мы за вас горой, вы за нас стеной, Всё у нас с тобой нынче поровну", - прокомментировала словами из песни секретарь первичного отделения № 118 Татьяна Дроздова.