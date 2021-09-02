В Тюмени опровергли сообщения о том, что с родителей школьников собирают деньги на ремонт

Региональный оперштаб опроверг информацию о том, что у родителей учеников 70-й школы в Тюмени собирают деньги на ремонт, появившуюся накануне в соцсетях и мессенджерах.

"Денежные средства на проведение ремонтных работ в школе выделены из городского бюджета, образовательный процесс организован во всех классах", - говорится в сообщении, данные об этом оперштабу предоставил департамент образования администрации города Тюмени.

Как следует из постов в соцсетях, речь идет о втором корпусе школы № 70, где строители в сентябре планирует завершить ремонт кровли. 28 августа директор школы Лидия Русакова записала видеообращение к родителям учеников, где подробно объяснила, когда закончатся ремонтные работы.

По словам Русаковой, ремонт крыши, косметический ремонт части кабинетов и пола на третьем этаже, ремонты двух спортзалов и актового зала должны завершиться в течение месяца. "Второй корпус школы попал в федеральный перечень школ, которые будут отремонтированы по проекты "Единой России" "Модернизация образовательных систем" и в речение нескольких лет будет полностью реконструировал.

Директор школы также прокомментировала негативные высказывания некоторых родителей в соцсетях по поводу неоконченного ремонта: