Тюменские мобилизованные получили с родины лекарства, питание и стройматериалы

По поручению губернатора Тюменской области в расположении подразделения "Ермак" побывал представитель Тюменской области.

“По моему поручению в расположении батальона "Ермак" побывал представитель Тюменской области. Решил отправить представителя сразу после того, как в интернете появился ролик с жалобами мобилизованных граждан. Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел. Приехали в батальон не с пустыми руками: привезли продукты, медикаменты, инструменты и строительные материалы", - написал Александр Моор.

Ранее в сети появился видеоролик, в котором один из мобилизованных жаловался, что по прибытии на место назначения их никто не встретил, вторые сутки они живут под открытым небом.

Представитель региона в видеокомментарии рассказал, что груз доставили и передали, осмотрели расположение подразделения и место несения службы, бойцы "все живы-здоровы, передают родной земле большой сибирский привет".

В опубликованном в Telegram-канале Моора втором видеоролике мобилизованные передают приветы семьям и землякам, сообщают, что у нив все хорошо и советуют не верить тому, что публикуют в соцсетях.