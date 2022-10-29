Тюменские мобилизованные получили с родины лекарства, питание и стройматериалы

17:23 28 октября 2022
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Продолжение: Министр обороны заявил, что задача по частичной мобилизации выполнена

По поручению губернатора Тюменской области в расположении подразделения "Ермак" побывал представитель Тюменской области. 

“По моему поручению в расположении батальона "Ермак" побывал представитель Тюменской области. Решил отправить представителя сразу после того, как в интернете появился ролик с жалобами мобилизованных граждан. Поручил разобраться на месте с тем, где правда, а где вымысел. Приехали в батальон не с пустыми руками: привезли продукты, медикаменты, инструменты и строительные материалы", - написал Александр Моор.

Ранее в сети появился видеоролик, в котором один из мобилизованных жаловался, что по прибытии на место назначения их никто не встретил, вторые сутки они живут под открытым небом.

Представитель региона в видеокомментарии рассказал, что груз доставили и передали, осмотрели расположение подразделения и место несения службы, бойцы "все живы-здоровы, передают родной земле большой сибирский привет".

В опубликованном в Telegram-канале Моора втором видеоролике мобилизованные передают приветы семьям и землякам, сообщают, что у нив все хорошо и советуют не верить тому, что публикуют в соцсетях.

Теги: гуманитарная помощь , мобилизация , СВО
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