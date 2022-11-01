Тюменская область выполнила план по частичной мобилизации

Мероприятия по частичной мобилизации в Тюменской области и выдача повесток завершились 28 октября, задание, установленное для региона, выполнено в полном объеме, сообщил областной военком Алексей Куличков.

Часть мобилизованных граждан и одно из подразделений уже убыло для выполнения задач в составе группировки войск, остальные находятся на одном из полигонов, где проводятся занятия по совершенствованию навыков в боеподготовке и слаживанию подразделений.

"Штабы по мобилизации прекращают свою работу. Военные комиссариаты муниципальных образований переходят в работу в штатном режиме. И сегодняшнего числа начинается призыв граждан на срочную службу", - сообщил военком.