Тюменская область помогает своим бойцам подготовиться к зиме

Тюменская область на днях отправила своим подразделениям зимние спальные мешки, костюмы, нательное белье и термосы, генераторы, удлинители, печи для блиндажей и полевой бани.

О доукомплектовании воинских подразделений в преддверии зимы губернатор Тюменской области рассказал в своем Telegram-канале.

"Мы получаем обратную связь от командиров подразделений. Стараемся оперативно выполнять их просьбы. На местах часто требуется хозяйственное оборудование, поэтому отправили в подразделения ремонтный и шанцевый инструменты. Нужны военным также индивидуальные аптечки, дождевики, коврики, сидушки, навигаторы и бинокли. Земляки должны чувствовать нашу заботу и поддержку. Работу по поставке дополнительного оборудования воинским подразделениям продолжим", - отметил Моор.