В администрации Тюмени организовали выставку, чтобы показать, чем город помогает бойцам

С августа 2024 года в Тюмени с участием горожан, предпринимателей, общественных деятелей и волонтеров реализуется проект "Тюмень для Победы", помощь направлена на защиту и сохранение жизни военнослужащих - убедиться в этом можно на выставке, организованной в холе администрации города.

На выставке подставили технику, купленную для бойцов на собранные средства. Это дроны-разведчики, системы РЭБ, усилители сигнала Инкубатор 2.0, Гарпия (подавитель БПЛА), детектор дронов Булат-4, цифровые рации и многое другое. Квадроцикл приобретён для инженерного подразделения и будет использоваться для "траления" водоемов. Кроссовый мотоцикл предназначен для обеспечения мобильности военных, доставки грузов, эвакуации раненых.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что кроме перечисленного выше, средства со счета "Победа" идут на доставку гуманитарного груза, что позволило вдвое увеличить количество отправляемых машин. Также закупаются рюкзаки с необходимыми вещами для бойцов, заключивших контракт в Тюмени.

"Число участников проекта растет каждый месяц. В акции участвуют сотрудники муниципальных учреждений и администрации, которые ежемесячно отчисляют часть зарплаты на счет "Победа". Чтобы поощрить предпринимателей, городской совет ветеранов планирует учредить знак "Почетный благотворитель проекта "Тюмень для Победы". Его смогут использовать юридические лица на своей продукции", - сообщил Афанасьев.

Глава города рассказал, что бойцы из Тюмени всегда отмечают своевременность помощи - заявок очень много, и важно объединиться, чтобы приблизить общую Победу.