Сайфитдинов: особое внимание - поддержке участников СВО и их семей

Особое внимание депутаты Тюменской областной думы продолжают уделять теме поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщил председатель облдумцы Фуат Сайфитдинов по итогам очередного заседания парламента.

На заседании рассмотрели информацию о работе фонда "Защитники Отечества". За два года в тюменский филиал фонда поступило почти 30 тысяч обращений. Большинство из них решено положительно. Между Тюменской областной думой и филиалом Фонда заключено Соглашение о сотрудничестве, вместе мы реализуем много важных проектов. Депутаты регулярно встречаются с родными участников СВО, ездят с гуманитарной миссией в ЛНР. Практически на каждом заседании мы принимаем законы, направленные на помощь нашим бойцам и их родным. Сейчас у нас действует комплекс из почти 40 мер поддержки", - отметил Сайфитдинов.

Спикер напомнил, что с февраля 2024 года в стенах регионального парламента работает волонтерский центр "От сердца к сердцу". За это время было отправлено девять гуманитарных грузов, к отправке готовят десятый.