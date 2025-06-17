Тюменским контрактникам перед отъездом в зону СВО вручают рюкзаки с набором для бойца

Рюкзаки с необходимым для бойца набором начали вручать в Тюмени контрактники, их формируют на средства счета "Победа" городской Совет ветеранов при поддержке администрации муниципалитета, о новом направлении работы сообщил мэр Максим Афанасьев.

"Граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюмени, получают от городского Совета ветеранов при поддержке администрации города рюкзаки с необходимым набором для бойца. В него входят спальный мешок, складной коврик, пауэрбанк, пончо от тепловизора, дождевик, фонарик, паракорд, мультитул, носилки, аптечка, сформированная исключительно по запросам военнослужащих. Все это приобретено на средства, поступающие на счет "Победа", - написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Первые бойцы, а также Герой РФ Рустам Сайфуллин, внимательно изучив содержимое рюкзака, уже дали оценку инициативе - это серьезная помощь нашим военным, считают специалисты.