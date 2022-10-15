На казачьем подворье в Нижнетавдинском районе сгорела конюшня

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Пожар в хозяйственной постройке рядом с д. Штакульская Нижнетавдинского района произошел 14 октября 2022 года около девяти часов вечера. В результате огнём повреждена конюшня на площади 189 кв. м. Всего на ликвидацию пожара привлекалось 4 единицы техники, 11 человек от Главного управления МЧС России по Тюменской области и муниципальной пожарной охраны. сообщает пресс-слжуба ГУМЧС.

Атаман Нижнетавдинского казачьего общества Игорь Вьюхов поблагодарил пожарных за профессионализм и оперативность в ликвидации пожара. Благодаря участию огнеборцев из огня были спасены 9 коров и 11 коз. Из зоны опасных факторов пожара выведено более 10 лошадей и жеребят. Причина пожара и ущерб в настоящее время устанавливаются.

На странице подворья в Vk сообщается, что сгорела большая конюшня и некоторая скотина, лошади были на выпасе и не пострадали, но остались в зиму без крыши над головой. Желающие помочь с восстановлением могут перевести деньги на карту СБ Вьюхову, она привязана к тел. +79220027780.