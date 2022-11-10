Кухарук: своих мобилизованных близких проводили десятки тюменских семей

Церемония проводов призванных на военную службу по частичной мобилизации прошла 9 ноября на железнодорожном вокзале Тюмени, своих близких проводили десятки тюменских семей, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, представители религиозных организаций, общественных объединений сказали напутственные слова землякам. Военнослужащим вручили письма, написанные школьниками.

"Тюменские военные на базе учебного центра прошли боевое слаживание, включавшее тактическую подготовку, навыки стрельбы, оказание медицинской помощи… Это важно! Когда коллектив подразделения сплочён – он непобедим. Уверен, что и дальше, на протяжении всей службы наши ребята будут проявлять взаимовыручку и взаимопомощь", - написал в посте Кухарук.

Глава города отметил, что "каждого мобилизованного волнует, как здесь будут жить их семьи", и напомнил, что в регионе утвержден комплекс мер поддержки семей военнослужащих: детей, жен, родителей мобилизуемых граждан и добровольцев. "В Тюмени открылись социальные гостиные и специальные центры помощи. Со специалистами многих служб отрабатываются все возникающие вопросы".