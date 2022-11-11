Тюменская область продолжает отгружать оборудование и обмундирование для бойцов

18:00 10 ноября 2022
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Продолжение: Ишимцам из-за стрельб на неделю запретили посещать леса в районе Бокаревки

Еще одному подразделению тюменцев сегодня провели отгрузку дополнительного оборудования и амуниции. это уже четвертая отгрузка на этой неделе, сообщает информационный центр правительства ТО.

За счет областного бюджета приобретаются спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент.

"Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому закупаем оборудование и амуницию по конкретным запросам", - отметил губернатор Александр Моор.

Теги: Александр Моор , мобилизация , СВО
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