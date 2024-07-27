В августе тюменцы отметят День физкультурника

Тюмень готовится отметить 10 августа самый активный и веселый праздник – День физкультурника. Событие пройдет на площади 400-летия Тюмени. Здесь развернется целый калейдоскоп событий. Жители и гости города смогут попробовать себя в дзюдо, спортивной борьбе, чирлидинге и других видах спорта.

Торжественное открытие намечено на 15 часов. Для тюменцев будут организованы матчевые встречи по MMA, боксу, кикбоксингу, тайскому боксу, также пройдет турнир по регболу. Познакомиться поближе и получить мастер-класс можно будет по таким видам спорта, как дзюдо, спортивная борьба, рукопашный бой, шахматы, шашки, стрит воркаут, кроссфит, силовой экстрим.

Можно будет попробовать свои силы во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне", ознакомиться с музейной экспозицией, с персонажами Пифийских игр, патриотической площадкой и площадкой молодежной администрации города Тюмени.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени.