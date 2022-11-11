Тюмень проводила очередную партию мобилизованных бойцов

Проходившие в Тюменской области военную подготовку мобилизованные отравились в район СВО с железнодорожного вокзала Тюмени сегодня днем. Проводить военнослужащих на перрон пришли родственники и представители власти.

По новой тюменской традиции воинам вручили памятные монеты и открытки с пожеланиями от школьников и пенсионеров.

"По поручению губернатора Александра Моора передаю вам от него слова благодарности, напутствия и поддержки. Чуть больше 80 лет назад с этого места уходили эшелоны на фронт Великой Отечественной войны. Случилось так, что страна вновь призывает вас защитить себя. Обещаю вам, что никто, нуждающийся в помощи, не будет оставлен без внимания", - отметила, обращаясь к землякам, вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По поручению губернатора подразделение укомплектовано дополнительным обмундированием и оборудованием, сообщает информационный центра правительства ТО.