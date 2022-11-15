Тюмень открыла в Краснодоне пункт технической поддержки для доставки грузов мобилизованным

13:55 15 ноября 2022
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В Краснодоне Луганской Народной Республики на объекте, который ремонтируют тюменские строительные бригады, появился пункт технической поддержки бойцов Тюменской области, что упростит доставку грузов нашим бойцам в зону СВО, сообщил губернатор Александр Моор. 

"Транспортировка амуниции и оборудования – дело непростое. В некоторых случаях везти груз из Тюмени нецелесообразно, дешевле и быстрее купить на месте или в соседних регионах", - отметил губернатор в своём Telegram-канале.

открытие пункта позволит  упростить и ускорить доставку грузов для военных в зоне проведения СВО, сформировать запас материалов и оборудования для нужд бойцов,  военнослужащие смогут сами забирать грузы. 

 

Теги: Александр Моор , Краснодон , ЛНР , мобилизация , помощь , СВО
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