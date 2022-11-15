Тюмень открыла в Краснодоне пункт технической поддержки для доставки грузов мобилизованным

В Краснодоне Луганской Народной Республики на объекте, который ремонтируют тюменские строительные бригады, появился пункт технической поддержки бойцов Тюменской области, что упростит доставку грузов нашим бойцам в зону СВО, сообщил губернатор Александр Моор.

"Транспортировка амуниции и оборудования – дело непростое. В некоторых случаях везти груз из Тюмени нецелесообразно, дешевле и быстрее купить на месте или в соседних регионах", - отметил губернатор в своём Telegram-канале.

открытие пункта позволит упростить и ускорить доставку грузов для военных в зоне проведения СВО, сформировать запас материалов и оборудования для нужд бойцов, военнослужащие смогут сами забирать грузы.