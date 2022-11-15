Николай Савченко стал спецпредставителем губернатора по вопросам СВО

Руководитель центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции, решение глава региона Александр Моор принял по рекомендации областного оперативного штаба по обеспечению безопасности, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Общественная должность спецпредставителя губернатора по вопросам специальной военной операции введена для координации работы общественных организаций и регионального правительства по сбору помощи для участников СВО и обеспечению формируемых в регионе подразделений дополнительным оборудованием и имуществом", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Савченко обладает большим опытом подобной работы.