Тренер из спортшколы Луизы Носковой записался в доровольцы

16:29 28 ноября 2022
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Тренер Областной школы олимпийского резерва Л.Н.Носковой Владимир добровольно отправился защищать интересы страны в зону СВО, дружный коллектив проводил наставника и коллегу, сообщает информцентра правительства ТО.

Администраторы школы связали для солдата теплые носки. Юные лыжники и биатлонисты нарисовали новогоднюю открытку, написали несколько писем тренеру и другим бойцам

"В момент, когда нам придется отстаивать честь России, наша винтовка не промахнется!" - письма с такими обещаниями воспитанники ОСШОР Л.Н.Носковой передали своему наставнику.

Теги: добровольцы , СВО
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