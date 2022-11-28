Тренер из спортшколы Луизы Носковой записался в доровольцы

Тренер Областной школы олимпийского резерва Л.Н.Носковой Владимир добровольно отправился защищать интересы страны в зону СВО, дружный коллектив проводил наставника и коллегу, сообщает информцентра правительства ТО.

Администраторы школы связали для солдата теплые носки. Юные лыжники и биатлонисты нарисовали новогоднюю открытку, написали несколько писем тренеру и другим бойцам

"В момент, когда нам придется отстаивать честь России, наша винтовка не промахнется!" - письма с такими обещаниями воспитанники ОСШОР Л.Н.Носковой передали своему наставнику.