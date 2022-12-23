Активисты ОНФ доставили 12 тонн груза тюменским участникам СВО

Команда Народного фронта доставила очередной груз в зону СВО.

"Дорога не всегда была легкой – автомобильные аварии, непрекращающиеся обстрелы. Приходилось неожиданно менять маршрут. Но командными усилиями мы справились со всеми трудностями. Груз доставлен. Бойцы благодарят всех, кто не остался в стороне", - сообщают в ОНФ.

Собрать груз и организовать поездку помогли тюменцы и тюменские предприятий.

"Отдельная благодарность – Илье Полухину, члену регионального штаба Народного фронта и Председателю Наблюдательного совета Федерации бокса, Евгению Макаренко, многократному Чемпиону мира и Европы, Заслуженному мастеру спорта России по боксу, а также Константину Скомороху, руководителю проекта "Лечебная лошадь". Выражаем признательность НТЦ Тюмени за оборудование для бойцов, чайной "JOY" и отелю "Восток" за постельное белье для госпиталей и наборы личной гигиены для медроты", - пишут в ОНФ.