Очередную партию мобилизованных проводили с тюменского вокзала

Торжественные проводы на боевое слаживание воинского подразделения, сформированного из жителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках частичной мобилизации, состоялись на железнодорожном вокзале Тюмени 16 декабря.

По поручению главы региона Александра Моора солдат и офицеров приветствовал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский:

Долгие годы враг подкрадывался к нашей Родине. Сегодня российская армия сражается на наших дальних западных рубежах, чтобы нам никогда не пришлось сражаться с врагом у нас дома. Берегите друг друга. Дружба – это самое главное.

Павел Белявский заверил бойцов, что правительство Тюменской области поддерживает постоянную связь со сформированными в регионе подразделениями и принимает все меры, чтобы обеспечить их необходимым дополнительным обмундированием и оборудованием. Для этого в Краснодоне открыт пункт технической поддержки.

Военной удачи пожелал солдатам и офицерам начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко. По традиции каждому бойцу вручили памятную монету как символ возвращения домой, а также письма с пожеланиями от юных тюменцев.