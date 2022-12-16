Очередную партию мобилизованных проводили с тюменского вокзала

Торжественные проводы на боевое слаживание воинского подразделения, сформированного из жителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках частичной мобилизации, состоялись на железнодорожном вокзале Тюмени 16 декабря.
По поручению главы региона Александра Моора солдат и офицеров приветствовал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский:
Долгие годы враг подкрадывался к нашей Родине. Сегодня российская армия сражается на наших дальних западных рубежах, чтобы нам никогда не пришлось сражаться с врагом у нас дома. Берегите друг друга. Дружба – это самое главное.
Павел Белявский заверил бойцов, что правительство Тюменской области поддерживает постоянную связь со сформированными в регионе подразделениями и принимает все меры, чтобы обеспечить их необходимым дополнительным обмундированием и оборудованием. Для этого в Краснодоне открыт пункт технической поддержки.
Военной удачи пожелал солдатам и офицерам начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко. По традиции каждому бойцу вручили памятную монету как символ возвращения домой, а также письма с пожеланиями от юных тюменцев.
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