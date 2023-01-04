Тюмень продолжает провожать эшелоны мобилизованных

Эшелон мобилизованных граждан проводили на боевое слаживание из Тюмени 4 января, до отправки они провели три месяца в тренировках, сообщает информационный центр правительства ТО.
"Прошло три месяца с начала вашей подготовки. Вы подтвердили многие навыки. Будьте всегда дружны. Солдатская дружба ценится тем, что каждый готов подставить плечо друг другу. Уверен, что те задачи, которые будут поставлены, вы выполните с честью", - отметил в напутствии бойцам замначальника ТВВИКУ полковник Владимир Бузин.
Остальные выступающие, в том числе председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, и.о. председателя Комитета по делам национальностей Роман Малыгин отметили важность миссии мобилизованных и пожелали сибирякам вернуться домой с Победой.
Предыдущую парию мобилизованных тюменцев и ямальцев 3 января на железнодорожном вокзале провожал губернатор Александр Моор. В своей речи он вновь заверил земляков, что "мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку, мы позаботимся о ваших семьях" и пожелал всем "солдатской удачи, веры в себя, веры в боевых товарищей и скорейшего возвращения домой".
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