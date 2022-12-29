Дмитрий Артюхов передал участникам СВО посылки от родных и подарки от земляков

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с командирами и личным составом батальона "Ямал", которые несут службу в зоне специальной военной операции, передал солдатам посылки от родных, новогодние подарки, ранее они получили автомобили и оборудование.

"На днях передали военнослужащим технику: автомобили, дизельные генераторы, печи-буржуйки, лазерные дальномеры. Пополнили запас обмундирования, аптечек, гигиенических средств и оргтехники. Ребята показали, в каких условиях живут и проходят военную подготовку, рассказали, что им сейчас необходимо ... Вижу, что настрой у ребят правильный, боевой. Гордимся нашими парнями и ждём домой!" - сообщил в своем Тelegram-канале Дмитрий Артюхов.

Главы округа отметил, что земляки попросили обеспечить их станцией и оборудованием для ремонта техники, и пообещал, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

В беседе с бойцами Артюхов рассказал, какая помощь оказывается их семьям – "каждая у нас на особом контроле, будем заботиться, пока главы семей вдалеке от дома".