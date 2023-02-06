Тюменцы отправили участникам СВО ко Дню защитника Отечества две фуры посылок

Второй этап акции "Тепло родного дома" завершился в Тюменской области, две фуры вместимостью 20 тонн с посылками для наших бойцов отправились в Краснодон, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".

2 397 посылок для тюменских военных отправились из Тюмени в Краснодон. Посылки приносили жители нашей области в рамках второго этапа акции "Тепло родного дома", приуроченного ко Дню защитника Отечества.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова посетила склад, с которого сгружали посылки в фуры:

В этих посылках, на самом деле, тепло родного дома. Мы видели, как люди несли детские рисунки, личные письма, вязаные своими руками носки. Эта акция во второй раз доказывает, что всей Тюменской областью мы готовы поддерживать наших бойцов, ждать их и дарить часть своей души.

Из Тюмени посылки отправились в Краснодон, а оттуда их распределят по батальонам и полкам, выдача будет производиться к 23 Февраля.

Второй этап акции "Тепло родного дома" проходил с 25 января по 3 февраля, именные посылки для участников СВО принимались в 35 пунктах приема. Волонтеры "Единой России", принимающие и сгружающие посылки, рассказали, что за проведение второго этапа произошло много трогательных случаев. Например, женщина, у которой погиб сын, принесла посылки для командира взвода, в котором он состоял, а также собрала коробки с продуктами, необходимыми вещами для его друзей-сослуживцев.

Акция "Тепло родного дома" проводится региональным отделением партии "Единая Россия" по инициативе губернатора Александра Моора при поддержке правительства Тюменской области. Третий этап акции планируют провести в апреле.