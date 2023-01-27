В Тюменской области работают 35 пунктов приема именных посылок для участников СВО

Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области стартовала акция "Тепло родного дома", которая даст возможность семьям военнослужащих централизованно отправить посылки в зону СВО. Акцию проводит региональное отделение партии "Единая Россия" по инициативе губернатора Тюменской области.

35 пунктов приема именных посылок, семь из них в Тюмени будут работать по 3 февраля, после сбора посылок они отправятся к месту назначения, бойцы получат их к Дню защитников Отечества.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова отметила:

Итоги первого этапа показали — акция востребована, каждый день в пункты сбора по всей области приносили посылки. Родным и близким важно знать, что их весточка из дома будет обязательно доставлена адресату. Поэтому, как и планировалось, мы запускаем второй этап акции. Работа, направленная на поддержку участников СВО, не останавливается.

Дмитрий Осипов напомнил, что первый этап акции прошел с 7 по 15 декабря, жители региона принесли 1037 посылок, сбор был организован во всех муниципалитетах. Пункты действовали на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований.

Адреса в Тюмени, по которым можно будет принести посылку с 25 января по 8 февраля: ул. Луначарского, д. 53; ул. Осипенко, д. 41; ул. Газовиков, 30; ул. Мира, 33; ул. Ткацкий проезд, 8; ул. Урицкого, 44; ул. Семёна Шахлина, 20 (ДК "Орфей"). Понедельник, вторник, среда, пятница – с 12.00 до 18.00, четверг – с 12.00 до 20.00.

Есть перечень вещей, которые запрещены к отправке (например, продукты в стеклянной таре, жидкости, скоропортящиеся продукты), об этом и других требованиях к посылке можно узнать по телефону "горячей линии" - 8(3452)495197