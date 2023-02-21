Сельскую спортшколу в Тюменской области назовут именем Героя РФ

22 февраля спортивная школа Казанского района будет названа именем земляка и героя России Жумабая Раизова. Церемония установления мемориальной доски состоится в 11:00. Гостями мероприятия станут глава Казанского района Татьяна Богданова и отец героя Нурбай Раизов.

Его именем ранее назвали одну из новых улиц Тюмени.

Жумабай родился в 1996 году, вырос в деревне Благодатное Казанского района. С детства был простым, скромным и ответственным парнем, отличавшимся лидерскими качествами и желанием всегда быть первым. Активно занимался спортивным туризмом и неоднократно становился чемпионом Тюменской области по данному виду спорта.

После школы окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Служил в 56-й десантно-штурмовой бригаде. Затем продолжил службу в Пскове. А с 24 февраля находился в составе группировки российских войск на территории Украины. Командовал парашютно-десантной ротой 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.

Во время зачистки населенного пункта Андреевка военный был ранен, но продолжил командовать ротой и без потерь вывел личный состав на оборонительные рубежи. Но рана оказалась смертельной. 23 сентября 2022 году Жумабай Раизов получил посмертное звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм.

Директор спортшколы Александр Коротченко:

Смерть Жумабая – большая потеря не только для его близких, но и всей страны. Для того, чтобы сохранить память об этом замечательном человеке, руководство нашей спортивной школы выступили с инициативой переименовать учреждение в его честь, а администрация района поддержала эту идею.

23 февраля в Ильинке пройдет фестиваль спорта, посвященный памяти Героя России, запланированы соревнования по волейболу, бильярду и настольному теннису. Участвовать в них будут е только жители района, но и волейбольные команды пограничников, десантников, ветеранов спорта и школы Ильинского поселения, в которой учился Жумабай Раизов.