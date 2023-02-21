Тюменцы могут поздравить бойцов СВО с Днем защитника Отечества открытками

Бойцы специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой, нуждаются в поддержке, считают волонтеры штаба #МыВместе и приглашают всех желающих написать для них ободряющие письма и поздравления с праздником.

Поздравления героям может отправить любой житель Тюмени, независимо от возраста и рода занятий. Добровольцы приглашают дошколят, школьников, воспитанников военно-патриотических клубов, молодежных общественных организаций, студентов, представителей профсоюзов и горожан написать письма и открытки.

"Трогательные и простые по содержанию весточки с огромным зарядом тепла, добра и уважения очень нужны военнослужащим. Все послания будут доставлены адресатам и смогут согреть сердца родных людей, находящихся далеко от дома. Мы вместе можем порадовать тех, кто этого больше всего достоин!" – отметили координаторы штаба.

Письма, открытки, рисунки и поздравления можно принести ежедневно с 9:00 до 18:00 в пункт сбора гуманитарной помощи Дворца творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46).