Пуровский район отправил участникам СВО более 20 тонн гумпомощи

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Жители Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа отправили более 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, в таком рекордном масштабе спецгруз в муниципальном штабе #МыВместе собрали впервые, сообщает пресс-служба губернатора округа.

В сборе партии участвовали предприятия, волонтеры, предприниматели и жители всех населенных пунктов района. В фургон машины загрузили УАЗ, автомобильные покрышки для грузовика, канистры с автомаслами, стройматериалы для обустройства блиндажей, бензопилы, топливные брикеты, генераторы и 20 дизельных печей, изготовленных сотрудниками местных предприятий и школьниками. В составе груза также больше 250 коробок с предметами первой необходимости, продуктами, обувью и одеждой, медикаментами, средствами личной гигиены. Аренду автомобиля и работу водителя оплатил предприниматель.

Глава Пуровского района Антон Колодин:

В составе нашего спецгруза то, что просили наши бойцы и их командование. Мы практически еженедельно на связи с ними. Приняли решение собрать единый для всех ямальских батальонов набор гуманитарной помощи. Ее доставят в отряды "Ямал", "Кедр", "Росомаха", "Барс" и 90-й саперный полк – там вместе с другими ямальцами проходят службу пуровчане.

Груз до места назначения сопроводят волонтеры штаба #МыВместе, активисты "Молодой гвардии", депутаты районной думы и тренер-преподаватель спортшколы. В Ростове-на-Дону они дополнительно приобретут строительные материалы, которые также передадут в батальоны.

По словам Колодина, ранее район из штаба "МыВместе" отправил четыре УАЗа и более 15 тонн гуманитарной помощи.

Ямал ко Всероссийской акции #МыВместе присоединился в конце сентября. Штабы работают в каждом муниципалитете. За это время добровольцы выполнили более 1,5 тысячи адресных заявок, они же оказывают семьям бойцов помощь в быту и психологическую поддержку. Сбором гуманитарной помощи для участников СВО в рамках акции занимается реготделение "Единой России". Отправлено уже 100 тонн для нужд фронта, 183 тонны товаров для мирного населения ЛДНР.

Общественник из Надыма Игорь Заборовский с первых дней спецоперации организует сборы гумпомощи для солдат в рамках акции #МыРядом. За год передал участникам спецоперации 50 тонн необходимых в быту вещей и продуктов, одежды и медикаментов; в пути – еще 20 тонн гуманитарной помощи фронту.

Поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова в муниципалитетах назначены кураторы, которые сопровождают семьи участников СВО и вернувшихся домой защитников. Они помогают в получении полагающихся мер поддержки. В округе их предусмотрено 40. О важности этой работы неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин.