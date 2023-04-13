Алексей Куличков: военная служба по контракту – почетный труд на благо Отечества

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Военком Тюменской области Куличков дал развернутое интервью о контрактной службе, условиях приема желающих постоять на защите Отечества и материальном довольствии контрактников.

Военная служба по контракту – основа современных ВС России.Служить по контракту можно в различных воинских частях на всей территории России. Сегодня военнослужащие-контрактники – важная сила в специальной военной операции, которая проводится для обеспечения безопасности Российской Федерации.

Куличков отметил, что желающих поступить на военную службу по контракту в регионе хватает, но не каждый из них проходит через строгий отбор.

"На военную службу по контракту принимаются граждане Российской Федерации и иностранных государств в возрасте от 18 до 50 лет. Однако не исключены случаи, когда человек обладает востребованной в Вооруженных силах России специальностью. Тогда возрастная планка может быть поднята до 60 лет", - отметил Куличков.

Наиболее востребованными на данный момент являются водители, механики-водители, трактористы, бульдозеристы и т.д.

Еще один важный критерий – человек должен быть годен к военной службе по состоянию здоровья. Необходимо пройти медицинскую комиссию.

С полным текстом можно ознакомиться на сайте правительства ТО.