Тюменские студенты и общественники подготовили к отправке на фронт УАЗ

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса подготовил к отправке в зону СВО усовершенствованный автомобиль УАЗ-3962, переданный общественной организацией "Ветераны пограничники Тюменской области".

В мастерских Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса смогли усовершенствовать автомобиль. Доработке подверглась подвеска транспортного средства для преодоления фронтовой распутицы, устранены различные мелкие неполадки. Экстерьер автомобиля лег на плечи мастеров кузовного ремонта. Специалисты уверены, что окраска под "камуфляж" будет хорошей маскировкой для наших солдат, воюющих за правое дело.

Данная техника будет применяться для доставки на передовую боеприпасов, медикаментов и продуктов питания, а также эвакуации военнослужащих, получивших ранения.

Кроме того, волонтеры колледжа передали окопные свечи и очень душевные письма участникам СВО.