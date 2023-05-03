В Тюмени открыли новый пункт для набора на контрактную службу

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Работу открывшегося в Тюмени нового пункта отбора на военную службу по контракту положительно оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помещение пункта, расположенного по адресу: ул. Республики, д. 2, качественно отремонтировано, здесь просторно, есть необходимое оборудование и созданы комфортные условия для работы, отметил глава региона.

"Наши инструкторы работают без выходных. Они помогают гражданам пройти всю процедуру приема на военную службу по контракту, от написания заявления до зачисления в списки воинской части. От момента подачи заявления до отправки в воинскую часть проходит не более трех дней", – доложил губернатору военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

Одновременно пункт может принимать до 20 кандидатов на военную службу по контракту. Каждый проходит психологическое тестирование и проверку состояния здоровья, при этом активно используется система электронного межведомственного взаимодействия. Чтобы сделать процедуру еще более быстрой и комфортной, губернатор поручил обеспечить прямо в помещении пункта возможность сфотографироваться на документы.

Желающие служить в подразделениях Тюменской области "Сибирь", "Тайга" и "Тобол", помимо выплат от Минобороны, полагается региональная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Александр Моор пожелал землякам, отправляющимся на военную службу по контракту, удачи и счастливого возвращения домой с победой.