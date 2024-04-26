Тюменские скалолазы снова на вершине всероссийских стартов

Тюменцы традиционно успешно выступили в дисциплине "Лазание на скорость" на ежегодных Всероссийских соревнованиях по скалолазанию: четырехкратный чемпион России Александр Шиков одержал победу, серебряные награды завоевали Данил Уколов и Екатерина Баращук, Иван Земляков стал пятым, при этом установив рекорд страны - 5,13 секунд.

Всего участие в турнире приняли более 40 мужчин и женщин, в их числе 5 представителей Тюменской области во главе с тренером Сергеем Сергеевым, по его словам успех закономерен:

По результатам командного зачета наша сборная одержала уверенную победу. И это неудивительно, ведь уже десять лет мы почти не сходим с этой позиции. Да, были времена, когда команда занимала вторые места, уступив, например, свердловчанам, но ниже второго места мы никогда не опускаемся. В личных зачетах спортсмены тоже радуют только золотом и серебром.

Не все смогли поучаствовать в этих стартах, потому что некоторые сейчас готовятся к первенству России. Оно состоится уже 28 апреля в Тюмени. Кроме того, 16 мая спортсмены отправятся в Москву на чемпионат страны. По сумме всех стартов этого сезона станет известно, кто выступит на "Всемирных Играх Дружбы".