День Победы в Тюмени пройдет без праздничного фейерверка

Традиционного праздничного фейерверка на набережной в Тюмени не будет. В честь Дня Победы 1 и 9 мая прогремят салюты из стрелкового оружия. Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий, сообщил глава города Руслан Кухарук по итогам заседания оргкомитета по подготовке к праздникам с представителями различных структур.

Приуроченные к празднику мероприятия, акции в городе уже идут, на улицах появляются тематические аншлаги и флаги, волонтеры поздравляют ветеранов, проводят субботники. Во многих учреждениях установлены стены Памяти с портретами ветеранов – участников Великой Отечественной войны.

Будут организованы традиционные уроки Победы для школьников, почетные караулы на мемориалах, "Вахта Памяти", спортивные турниры, а также легкоатлетическая эстафета и велогонка-критериум памяти Героя Советского Союза Маритэ Мельникайте. Традиционно пройдут концерты во дворах фронтовиков.

4 мая на площади 400-летия Тюмени откроется арт-резиденция, где будут проводиться мастер-классы, акции, массовые мероприятия. В этот же день у Тюменского технопарка в рамках открытия мотосезона пройдет митинг в честь Дня Победы, а также акция "Нам дороги эти позабыть нельзя", которую ежегодно проводит центр "Град".

9 мая главные мероприятия пройдут в скверах Депутатов, Комсомольский, Казачьих лугах и на других территориях в жилых районах. С планом можно ознакомиться с 27 апреля на странице "Победа".

В День Победы курсанты и преподаватели ТВВИКУ проведут торжественные мероприятия на площади Памяти и площади 400-летия Тюмени. Также там пройдут концертные программы с участием творческих коллективов, будут работать интерактивные площадки, выставки военной техники.