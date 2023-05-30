Тюменских контрактников будут консультировать волонтеры штаба #МыВместе

Волонтеры штаба #МыВместе будут консультировать тюменцев по вопросам приема на службу по контракту, для участников нового направления Всероссийского движения взаимопомощи организовали обучение.

Ребята прошли подготовку на базе пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени и узнали о процессе оформления военнослужащего от пункта отбора до отправки к месту службы.

"Волонтеры помогут организовать первичный фильтр на пункте отбора. За последние два месяца у нас сильно увеличился поток потенциальных военнослужащих. Полагаю, это связано с эффективной информационной волной и расширением перечня категорий граждан, которых мы принимаем на службу", - сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Тюмени Алексей Колчин.

Ежедневно с 31 мая в пунктах отбора будут работать пять волонтеров, руководитель регионального штаба помощи #МыВместе Анастасия Баканова пояснила, что добровольцы будут помогать консультировать потенциальных военнослужащих и координировать по процессу отбора и отправки, рассказывать о перечне льгот и мерах социальной поддержки, действующих в регионе и стране, востребованных специальностях.

Пункт отбора на военную службу по контракту работает в Тюмени по адресу: ул. Республики, 2.