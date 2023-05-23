В рамках акции "100 миллионов для Победы" тюменским военным передадут квадрокоптер

Необходимый для разведки на местности квадрокоптер получит стрелковое подразделение, которое принимает участие в специальной военной операции. Техника куплена на средства, собранные жителями и организациями региона в рамках акции "100 миллионов для Победы", собщаетпресс-служба реготделения ЕР.

"Мы знаем, что военнослужащие обеспечены всем необходимым, но в условиях СВО может быть востребовано дополнительное оборудование. И мы помогаем приобретать его и отправлять нашим бойцам на передовую", - отметила председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Квадрокоптер доработан тюменскими специалистами с учетом условий зоны СВО с помощью деталей, изготовленных на 3D-принтере.

Общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко сообщил, что техника приобретается по запросам самих военных — покупается то, что действительно необходимо:

Посещаю линию фронта и общаюсь с теми, кто там находится, проверяю, в чем нуждаются подразделения. В умелых руках квадрокоптер – это отличный помощник, который позволяет вести разведку на местности и спасать жизни.

Региональная общественная акция "100 миллионов для Победы" стартовала в Тюменской области в сентябре 2022 года. Ее цель – собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для тюменцев, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. Жители региона не прекращают помогать участникам СВО: на счет поступило уже около 51 млн рублей, свой вклад внесли более 5000 человек и более 500 компаний.

Принять участие в акции может каждый. Создан сайт тюменьдляпобеды.рф, на котором указаны реквизиты для юридических лиц, а физические лица могут пополнить счет, воспользовавшись QR-кодом. На сайте обозначена общая сумма сбора и поступления в разрезе каждого дня, там же размещены фото- и видео-отчеты.