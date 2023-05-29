Тюменским бойцам в зону СВО доставили посылки от родных и друзей

Бойцы тюменского батальона "Ермак" получили посылки от родных и близких, гуманитарный груз доставили в зону проведения спецоперации благодаря акции “Тепло родного дома".

Акция "Тепло родного дома" проводится в третий раз, всего в мае отправлена 841 именная посылка. Первые два этапа прошли в декабре и в феврале. Всего за три этапа акции для тюменских военнослужащих централизованно отправлено более 4 300 посылок.

Сбор посылок проводится по инициативе губернатора Александра Моора, ее курирует региональное отделение партии "Единая Россия".