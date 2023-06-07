Колледжи и техникумы Тюменской области готовят транспорт для передачи в зону СВО

Агротехнологический коллеж города Ялуторовска, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства отремонтировали автобусы, легковые и грузовые автомобили, которые прежде использовалась образовательными организациями, которые в ближайшее время будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.
Совместными усилиями студенты, мастера-наставники и сотрудники образовательных учреждений провели ремонтно-восстановительные работы десяти транспортных средств.
"Отдельного внимания заслуживает работа агротехнологического колледжа. В рамках Всероссийской акции #Мы вместе 11 студентов и 8 сотрудников в течение нескольких недель во внеурочное время проводили ремонтные работы различной сложности, успешно применяя полученные в ходе обучения профессиональные навыки. Итогом работы стали 7 единиц транспортной техники, готовых к выполнению задач в зоне проведения специальной военной операции", - отмечается на сайте регионального правительства.
Подобные практики поддержки бойцов СВО студентами, педагогами и сотрудниками профессиональных образовательных организаций региона не разовая акция, а целенаправленная работа. Ребята занимаются сбором гуманитарной помощи, изготавливают походные печи, заливают окопные свечи, вяжут маскировочные сети.
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