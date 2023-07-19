Тюменцу на передовой вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручили начальнику штаба добровольческого батальона "Барс". Военнослужащий с позывным "Леший"- кадровый офицер, к боевым задачам приступил осенью прошлого года на тот момент в качестве командира группы.

По поручению органов военного управления и губернатора Тюменской области награждение провел специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

"Награда вручается за те боевые задачи, которые вы здесь выполняете. Огромное спасибо, в том числе от людей, которые находятся на гражданке. В этом подразделении очень грамотно организована служба, дежурства. Личному составу вы передаёте огромный опыт, который позволяет сохранить жизнь и выполнить боевые задачи", - прокомментировал вручение награды Савченко.

Церемонию награждения провели в полевом пункте временной дислокации, в котором располагается подразделение. Сослуживцы поздравили "Лешего" троекратным ура.