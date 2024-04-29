Эксперт дал ценные советы садоводам

Главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена поделилась лайфхаками для садоводов.

1. Кожура от овощей и фруктов послужит отличным наполнением для компостной грядки.

2. Чтобы деревья лучше плодоносили, к концам веток привязывают грузики. Плодовые почки так лучше закладываются.

3. Вместо дренажа, при пересадке комнатных цветов, можно использовать скорлупу кедровых и грецких орехов.

4. Чтобы не прореживать морковь, при посеве, семена смешиваем с песком в пропорции 1: 3 (1 часть, это морковь и три части песка).

5. Чтобы морковь, посеянная семенами, хорошо всходила, за 2 недели до предполагаемого высева, ее семена заворачивают в марлю не плотно и закапывают на штык лопаты в землю. После, достают и высевают в грядки.

6. Чтобы дома рассада не вытягивалась, снижаем температуру в помещении и подкармливаем 3 раза подряд, при каждом поливе, Монофосфатом калия.

7. Для защиты лука от повреждения луковой мухой, (на начальных этапах роста) используйте при поливе солевой раствор (в 10 л воды нужно растворить 150 г соли). Поливать необходимо именно почву вокруг растения, такой способ отпугивает взрослые особи вредителя, при откладке яиц, сообщает АиФ-Тюмень.